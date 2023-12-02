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Сериал «Сны Алисы» (2023, 1-й сезон): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Сны Алисы»
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На следующей неделе выйдут первые эпизоды сериала «Сны Алисы». Шоу рассказывает о девочке Алисе, которая живёт в маленьком городке где-то на севере России. У неё проблемы в школе и с родителями, а по ночам ей снятся страшные вещие сны. Алиса хочет сбежать со своей единственной подругой из места, которое ещё никогда никого не отпускало.

Главные роли в сериале исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Василина Юсковец. Режиссёрами «Снов Алисы» выступили Андрей Джунковский («За пределами закона») и Илья Овсенёв («Лучше, чем люди»).

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 декабря
2-я серия7 декабря
3-я серия14 декабря
4-я серия21 декабря
5-я серия28 декабря
6-я серия4 января
7-я серия11 января
8-я серия18 января
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