Расписание выхода первого сезона сериала «Сны Алисы»

На следующей неделе выйдут первые эпизоды сериала «Сны Алисы». Шоу рассказывает о девочке Алисе, которая живёт в маленьком городке где-то на севере России. У неё проблемы в школе и с родителями, а по ночам ей снятся страшные вещие сны. Алиса хочет сбежать со своей единственной подругой из места, которое ещё никогда никого не отпускало.

Главные роли в сериале исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Василина Юсковец. Режиссёрами «Снов Алисы» выступили Андрей Джунковский («За пределами закона») и Илья Овсенёв («Лучше, чем люди»).