Расписание выхода первого сезона сериала «Сны Алисы»
На следующей неделе выйдут первые эпизоды сериала «Сны Алисы». Шоу рассказывает о девочке Алисе, которая живёт в маленьком городке где-то на севере России. У неё проблемы в школе и с родителями, а по ночам ей снятся страшные вещие сны. Алиса хочет сбежать со своей единственной подругой из места, которое ещё никогда никого не отпускало.
Главные роли в сериале исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Василина Юсковец. Режиссёрами «Снов Алисы» выступили Андрей Джунковский («За пределами закона») и Илья Овсенёв («Лучше, чем люди»).
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 декабря
|2-я серия
|7 декабря
|3-я серия
|14 декабря
|4-я серия
|21 декабря
|5-я серия
|28 декабря
|6-я серия
|4 января
|7-я серия
|11 января
|8-я серия
|18 января
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