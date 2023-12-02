«Оффлайн», «Манюня», «Супермозг» и другие — новые фильмы и сериалы на Okko в декабре

Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках, которые выйдут в декабре. Главной премьерой сервиса станет второй сезон детективного сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым. Второй сезон начнёт выходить с 7 декабря, в продолжение войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Второй сезон «Оффлайна» расскажет, как главный герой по имени Раст поднимается на следующую ступень киберпреступности и начинает заниматься шпионажем. Если раньше он шантажировал всех пользователей запретного приложения, то теперь у него появился достойный соперник. В какой-то момент персонаж окажется перед выбором: принять себя как киберпреступника или вернуться к тихой жизни со своей семьёй.

Помимо «Оффлайна», в декабре зрителей также ждут и другие новинки от Okko: семейная комедия «Манюня. Приключения продолжаются», индийская драма «Мать Тереза», драмеди «Как заниматься сексом», хоррор «Последний день на Земле», мультфильм «Супермозг» и триллер «Анатомия падения».