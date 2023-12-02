Уилл Смит объяснил, почему его герой вернётся в фильме «Я — легенда 2»

Уилл Смит рассказал о состоянии производства фильма «Я — легенда 2» — продолжении знаменитого фантастического боевика про зомби-апокалипсис. Актёр подтвердил, что в сиквеле он вернётся к роли доктора Роберта Невилла, а компанию ему составит персонаж Майкла Б. Джордана («Крид»).

Смит также отметил, что вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём герой Смита выживает и покидает заражённый город вместе с Анной и Итаном.

У меня завтра звонок с Майклом Б. Джорданом. Нам только что прислали сценарий. Наверное, я выдаю слишком много информации… Сиквел продолжит историю альтернативного финала первой части, в котором мой персонаж остался жив. Я не могу вам больше ничего сказать, но Майкл Б. Джордан в деле, и мы действительно снимем продолжение.

События оригинального фильма «Я — легенда» разворачиваются в Нью-Йорке после пандемии неизвестного вируса, который превратил большую часть населения Земли в опасных зомби. Единственный уцелевший в городе — доктор Роберт Невилл — обладает иммунитетом. Он выживает вместе со своей собакой, совершает дневные вылазки в город и пытается изобрести вакцину от вируса.