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Появились первые детали фильма «Я — легенда 2» с Уиллом Смитом

«Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена The Last of Us
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Сценарист Акива Голдсман поделился первыми подробностями «Я — легенды 2» с Уиллом Смитом. По словам автора, события сиквела развернутся спустя несколько десятилетий после оригинального фильма, а за основу будет взята альтернативная концовка. В ней, напомним, герой Уилла Смита выжил, передав толпе зомби одну из их представителей.

По словам Голдсмана, сиквел во многом вдохновлён сериалом The Last of Us, события которого также разворачиваются спустя десятилетия после апокалипсиса. Судя по его намёкам, сюжет сиквела будет посвящён в том числе и куда более зелёному Нью-Йорку.

События оригинального фильма «Я — легенда» разворачиваются после пандемии неизвестного вируса, который превратил большую часть населения Земли в опасных зомби. Единственный уцелевший в городе — доктор Роберт Невилл — обладает иммунитетом. Он выживает вместе со своей собакой, совершает дневные вылазки в город и пытается изобрести вакцину от вируса.

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