Российский режиссёр Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

Российский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Российской Федерации Александр Сокуров объявил о завершении кинокарьеры. 72-летний постановщик сообщил об этом в интервью РБК после того, как его недавней картине «Сказка» отказались выдавать прокатное удостоверение для показа в России.

Сокуров заявил, что не собирается уезжать в другие страны, чтобы там снимать кино.

Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?

За свою долгую карьеру Александр Сокуров снял более 60 произведений, самым известным из которых стала историческая драма «Русский ковчег», вышедшая в 2002 году. Постановщик также работал над фантастической лентой «Фауст» и картиной «Телец».