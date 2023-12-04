Появились персональные постеры «Дюны 2» с главными героями фильма

Warner Bros. продолжает рекламировать вторую часть «Дюны». Компания опубликовала несколько персональных постеров, на которых можно увидеть ключевых героев ленты.
На постеры попали персонажи Флоренс Пью, Остина Батлера, Хавьера Бардема, Зендеи и других актёров.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.
К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.
Премьера первой части «Дюны» состоялась в сентябре 2021 года.