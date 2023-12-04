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Появились персональные постеры «Дюны 2» с главными героями фильма

Появились персональные постеры «Дюны 2» с главными героями фильма
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Warner Bros. продолжает рекламировать вторую часть «Дюны». Компания опубликовала несколько персональных постеров, на которых можно увидеть ключевых героев ленты.

На постеры попали персонажи Флоренс Пью, Остина Батлера, Хавьера Бардема, Зендеи и других актёров.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.

Премьера первой части «Дюны» состоялась в сентябре 2021 года.

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