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В России запустили ещё один аналог YouTube — сервис NUUM

В России запустили ещё один аналог YouTube — сервис NUUM
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Компания МТС представила сервис NUUM — пользовательскую видеоплатформу с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Протестировать сервис можно в Web-версии на одноимённом сайте и скачав приложение в магазинах AppStore и Google Play.

Сейчас NUUM уже вступил в стадию бета-тестирования, цель которого — «доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей». Полноценную версию портала зрители увидят уже в 2024 году.

NUUM — уже третий конкурент YouTube из России. Ранее свои аналоги представили команды RuTube и VK, а теперь дело дошло и до МТС.

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