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Кристофер Нолан удостоится престижной награды BFIF за выдающийся вклад в кинематограф

Кристофер Нолан удостоится престижной награды BFIF за выдающийся вклад в кинематограф
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Британский институт кино объявил, что режиссёр Кристофер Нолан удостоится почётнейшей награды British Film Institute Fellowship (BFIF). Англо-американский постановщик станет лауреатом премии благодаря «своим выдающимся достижениям и огромному вкладу в кинематограф».

Церемония вручения награды British Film Institute Fellowship пройдёт 14 февраля в Лондоне. На следующий день институт также устроит единичный показ фильма Нолана «Довод» в формате IMAX. Ведущий грядущей церемонии Тим Ричардс заявил, что для него будет большой честью вручить награду режиссёру. По его словам, Кристофер Нолан — редкий режиссёр, «сочетающий эпические события с умным и уникальным подходом к повествованию».

Ранее награды British Film Institute Fellowship также удостоились и другие популярные режиссёры, включая Спайка Ли, Мартина Скорсезе, Тима Бёртона и многих других членов киноиндустрии.

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