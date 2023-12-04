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Мультсериал My Little Pony из-за новых ограничений получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске»

Мультсериал My Little Pony из-за новых ограничений получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске»
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Пользователи онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» обратили внимание, что рейтинг известного мультсериала «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» был повышен до 18+.

В службе поддержки стриминг-платформы заявили, что это связано с последними изменениями в российском законодательстве:

Из-за новых законодательных ограничений, связанных с распространением информации среди детей, мы изменили возрастную маркировку у некоторых фильмов и сериалов на «Кинопоиске».

Фото: Кинопоиск

Примечательно, что рейтинг полнометражного фильма «My Little Pony в кино» с теми же основными персонажами остался неизменным (6+).

Фото: Кинопоиск

Сериал My Little Pony выходил с 2010 по 2019 годы и набрал огромную популярность. Всего вышло девять сезонов, из которых на «Кинопоиске» доступны пять.

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