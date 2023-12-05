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Себастиан Стэн в образе Дональда Трампа — на съёмках фильма про бывшего президента США

Себастиан Стэн в образе Дональда Трампа — на съёмках фильма про бывшего президента США
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Издание Page Six опубликовало первые фото со съёмок ленты The Apprentice. На них можно увидеть актёра Себастиана Стэна в образе молодого Дональда Трампа.

Актёр попал на фото на лавочке во время поедания бургера. Зрители уже могут оценить образ, который создатели придумали для картины.

Фото: Page Six

Фото: Page Six

Фото: Page Six

Вместе со Стэном в ленте снимутся Джереми Стронг и Мария Бакалова. Режиссёром ленты выступит Али Аббаси, сценарий пишет Гэбриел Шерман.

Картина The Apprentice расскажет о жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Одним из важных персонажей фильма станет адвокат Рой Кон. Его образ воплотит Джереми Стронг, а первую жену Трампа, Ивану, сыграет Мария Бакалова.

У картины The Apprentice пока нет даты выхода.

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