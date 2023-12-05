Зак Снайдер отреагировал на шутку про «Лигу справедливости» в «Барби»

Режиссёр Зак Снайдер в интервью журналу Men’s Health прокомментировал шутку про свою режиссёрскую версию фильма «Лига справедливости» в ленте «Барби». Постановщик оценил подкол режиссёра Греты Гервиг.

По словам Снайдера, шутка про режиссёрскую версию «Лиги справедливости» получилась отличной.

Я думаю, что фильм «Барби» великолепен. И я думаю, что та шутка довольно хороша. Эта шутка больше относится к нашему фандому.

Саму шутку можно услышать ближе к концу ленты, когда героиня актрисы Александры Шипп говорит следующую фразу

Я спала и видела, что буду сценаристкой, я жила в мире, где вышел Снайдеркат.

Фильм «Барби» официально не добрался до России, однако его всё равно показали в стране через обходные пути.