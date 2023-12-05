Фантастический сериал «Основание» продлили на третий сезон

Apple объявила о продлении сериала «Основание» на третий сезон. Соответствующий анонс компания сделала на своём официальном сайте. Сценарист и продюсер шоу Дэвид С. Гойер поблагодарил Apple и зрителей за поддержку, отметив, что в продолжении сюжетные ставки станут ещё выше.

«Основание» — сериал, снятый по мотивам произведений Айзека Азимова. События шоу разворачиваются в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути, — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.

Второй сезон шоу стартовал в июле и продлился до сентября, после чего Apple объявила об его продлении. Судя по всему, компанию полностью устраивают показатели сериала.