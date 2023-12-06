«Я выгляжу так, как выгляжу»: актёр Адам Драйвер — о хейтерах своей внешности

Актёр Адам Драйвер дал комментарий изданию Variety по поводу тех, кто критикует его внешность. По словам Драйвера, как бы люди не оскорбляли его, он ничего не сможет с собой поделать.

Актёр отметил, что старается не воспринимать грубые слова по поводу его внешности, поскольку если так делать, то можно самому в это поверить.

Я выгляжу так, как выгляжу, я не могу этого изменить. Житель Нью-Йорка однажды сравнил моё лицо с лошадиной мордой. Я помню, как читал одного рецензента, который написал: «Его агент, вероятно, не знает, снимать ли его в кино или в Кентуккийском дерби».

Драйвер также выразил уверенность в том, что его внешность помогла ему стать тем, кем он стал. К тому же масса положительных и тёплых слов перешивают негатив.