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Якутская The Day Before вышла в раннем доступе Steam

Якутская The Day Before вышла в раннем доступе Steam
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7 декабря в 21:00 мск состоялся глобальный релиз The Day Before — шутера от третьего лица от якутской студии Fntastic. Экшен несколько раз откладывали на более поздний срок, пока наконец не состоялся её релиз в раннем доступе на ПК в Steam. Проект доступен в том числе и в России с русской озвучкой.

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от студии Fntastic занимал второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield. На третьем месте расположилась Hades 2.

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