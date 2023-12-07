Якутская The Day Before вышла в раннем доступе Steam

7 декабря в 21:00 мск состоялся глобальный релиз The Day Before — шутера от третьего лица от якутской студии Fntastic. Экшен несколько раз откладывали на более поздний срок, пока наконец не состоялся её релиз в раннем доступе на ПК в Steam. Проект доступен в том числе и в России с русской озвучкой.

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от студии Fntastic занимал второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield. На третьем месте расположилась Hades 2.