«Неиграбельно»: якутская The Day Before стартовала с 13% положительных отзывов в Steam

7 декабря состоялся глобальный релиз The Day Before — шутера от третьего лица от якутской студии Fntastic. После многочисленных переносов экшен от японских разработчиков из студии Fntastic добрался до раннего доступа Steam, однако был крайне негативно принят геймерами.

Всего за несколько часов после релиза игроки написали более 6 тысяч обзоров проекта, из которых только 13% — положительные. Пользователи ругают шутер за оптимизацию, невозможность подключиться к серверам, баги и обвиняют разработчиков в обмане, отмечая, что The Day Before совсем не та игра, которую рекламировали.

Фото: Steam

Некоторые отзывы геймеров на The Day Before

Эта игра воистину затрагивает самые важные вопросы которые задаёт себе геймер. Я давно не проверял своё интернет соединение, но благодаря этой игре я понял что оно далеко от совершенства.

Игра работает в 70 FPS с просадками до 20 на RTX 3080 Ti в Full HD, с графикой как на мобилке, звук в игре отвратителен, стрелять могут перед тобой, звук будет из за спины. Невнятнейший TTK [время на убийство] у зомби и игроков, либо регистрация попаданий. А, и конечно же, отвратительные сервера.

Если вы ждали эту игру, как интересную выживалку — то не покупайте данный проект! Он не то, чем хочет казаться.

Неиграбельно. Оптимизации ноль, я, конечно, ожидал такого, всё-таки альфа-версия, но не настолько же. Как говорится, до лучших времён. Может, через полгодика посмотрю, а пока возврат.

Студия Fntastic пока не комментировала отзывы пользователей на The Day Before в Steam.