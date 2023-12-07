Якутская The Day Before стала самой популярной игрой на Twitch в день релиза

Шутер от третьего лица The Day Before, который разрабатывает студия Fntastic из Якутии, в первый день после выхода в Steam возглавил рейтинг популярных игр на стриминговом сервисе Twitch.

На момент публикации трансляции новинки смотрят почти полмиллиона человек. The Day Before уступает лишь разделу «Общение», в котором стримеры обсуждают фильмы, ролики, музыку и так далее. Якутский шутер сильно обгоняет и Fortnite, даже несмотря на сегодняшний релиз режима LEGO.

Фото: Twitch

7 декабря The Day Before вышла в Steam в раннем доступе. Игра, релиз которой несколько раз откладывали и переносили, доступна в российском Steam и полностью локализована.

Напомним, игра Fntastic занимала второе место в списке самых желанных игр Steam.