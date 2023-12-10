Прообраз «Джокера» из трейлера GTA 6 потребовал $ 2 млн от Rockstar Games

5 декабря Rockstar Games представила первый трейлер GTA 6, который побил сразу множество рекордов и стал самым популярным роликом в истории разработчиков. В одном из кадров ролика промелькнул мужчина с татуированным лицом, очень похожий на Лоуренса Салливана, который получил прозвище «Джокер из Флориды».

Мужчина уже посмотрел трейлер и также заметил сходство с самим собой. Сперва он опубликовал свою реакцию на ролик с названием «Rockstar, нам нужно поговорить», а спустя некоторое время потребовал от Rockstar $ 2 млн за использование его образа без спроса, отметив, что разработчики «забрали не только его внешность, но и его жизнь».

Ситуацию уже прокомментировал юрист Роб Фрейнд, специализирующийся на видеоигровых исках. По его словам, у Салливана очень низкие шансы выиграть теоретический суд, ведь его виртуальный образ не очень похож на него самого. Отличаются волосы, сами татуировки и лицо, поэтому судья наверняка встанет на сторону Rockstar Games.

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.