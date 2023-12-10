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Графику из трейлера GTA 6 сравнили с Red Dead Redemption 2

Графику из трейлера GTA 6 сравнили с Red Dead Redemption 2
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Популярный блогер под ником Cycu1 выпустил сравнительный ролик GTA 6 и Red Dead Redemption 2. В нём автор показал, насколько большой скачок сделает новая часть культовой серии по сравнению с прошлой игрой студии.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

В сравнительном видео становится ясно, насколько больше деталей и наполнения будет в GTA 6 относительно Red Dead Redemption 2. Речь идёт не только о персонажах и животных, но и об источниках освещения, дальности прорисовки, различных объектах и других непримечательных на первый взгляд вещах.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Делать полноценные выводы про GTA 6 ещё рано, однако у Rockstar Games есть традиция выпускать игры ещё более красивыми и проработанными, чем студия показывает в трейлерах. Релиз «ГТА 6» состоится уже в 2025 году на PS5 и Xbox Series, а выход проекта на ПК, как обычно, придётся подождать.

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