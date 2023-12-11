Аниме «Мальчик и птица» собрало за уикенд в США рекордные $ 12,8 млн

По информации издания The Hollywood Reporter, анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» собрал в США за первый уикенд $ 12,8 млн. Картина стала первым аниме в истории, которому удалось занять первую строчку бокс-офиса США.

Вдобавок к этому «Мальчик и птица» стала самой кассовой работой Миядзаки в США. Прошлый рекорд по сборам в стране принадлежал аниме «Ветер крепчает», которое вышло в 2013 году.

Сообщается, что покупателями билетов на аниме оказались в основном молодые люди. Около 80% продаж пришлось на людей в возрасте от 18 до 34 лет, в том числе 44% из них — в возрасте от 25 до 34 лет.

В России за первый уикенд аниме собрало 47,8 млн рублей. Общие сборы приближаются к отметке в 50 млн рублей.