Вышел новый трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин

Кинокомпания Payhe опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер предстоящего фильма «Три мушкетёра: Миледи».

На новых кадрах можно увидеть боевые сцены, а также основных персонажей ленты — д'Артаньяна и его друзей, Констанцию и второстепенных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Как и в оригинальном фильме «Три мушкетёра: Д’Артаньян», который вышел в прокат в апреле, главные роли исполнят Франсуа Сивиль (д’Артаньян), Ева Грин (Миледи Винтер), Венсан Кассель, Пио Мармай, Ромен Дюрис (Атос, Портос и Арамис) и другие.

Премьера второй части новой экранизации романа Александра Дюма выйдет 13 декабря. В российских кинотеатрах фильм выйдет 28 декабря.