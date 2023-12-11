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Вышел наш видеообзор The Day Before — скандального шутера от уже закрытой студии из России

Вышел наш видеообзор The Day Before — скандального шутера от уже закрытой студии из России
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Прошло всего четыре дня между релизом The Day Before и закрытием якутской студии Fntastic — разработчики до последнего пытались скрыть не только состояние новой игры, но даже её жанр. Это совсем не то, к чему готовились игроки.

Что не так с The Day Before, какие ошибки были допущены, почему это неинтересно изучать и чем игра оказалась в итоге — узнаете из видеоверсии нашего обзора.

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в истории Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в духе Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.

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