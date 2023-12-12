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Якутскую The Day Before сняли с продаж в Steam спустя четыре дня после релиза

Якутскую The Day Before сняли с продаж в Steam спустя четыре дня после релиза
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Вечером 11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта.

Теперь на странице The Day Before больше нет возможности купить игру. Каких-либо объявлений издатель игры Mytona пока не сделал.

Фото: Steam

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в истории Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в духе Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.

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