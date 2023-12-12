Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы The Day Before пообещали вернуть деньги всем покупателям игры по запросу

Авторы The Day Before пообещали вернуть деньги всем покупателям игры по запросу
Аудио-версия:
Комментарии

11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта.

Спустя несколько часов издатель проекта Mytona опубликовал обращение к игрокам, в котором извинился за произошедшее. В компании предложили всем пострадавшим оформить возврат в Steam, который площадка должна одобрить вне зависимости от проведённого в проекте времени.

Мы работаем со Steam, чтобы разрешить возврат средств любому игроку, который захочет его запросить, независимо от проведённого времени в игре.

Чуть позже ситуацию прокомментировали и сами разработчики. Они заявили, что «дерьмо случается», отметив, что это их первый большой проект. Авторы заявили, что не получат с продаж игры «ни доллара».

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в истории Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в духе Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.

Материалы по теме
Весь мир ждал, опозорится ли якутская The Day Before. Оказалось даже хуже
Видео
Весь мир ждал, опозорится ли якутская The Day Before. Оказалось даже хуже
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android