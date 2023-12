Авторы The Day Before пообещали вернуть деньги всем покупателям игры по запросу

11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта.

Спустя несколько часов издатель проекта Mytona опубликовал обращение к игрокам, в котором извинился за произошедшее. В компании предложили всем пострадавшим оформить возврат в Steam, который площадка должна одобрить вне зависимости от проведённого в проекте времени.

Мы работаем со Steam, чтобы разрешить возврат средств любому игроку, который захочет его запросить, независимо от проведённого времени в игре.

Чуть позже ситуацию прокомментировали и сами разработчики. Они заявили, что «дерьмо случается», отметив, что это их первый большой проект. Авторы заявили, что не получат с продаж игры «ни доллара».

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в истории Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в духе Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.