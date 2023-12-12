Актёр Тимоти Шаламе: «Человек-паук 2» — моя любимая игра в 2023 году

Журналисты издания IGN взяли небольшое интервью у Тимоти Шаламе во время премьеры «Вонки» в США. Восходящая звезда Голливуда внезапно назвал «Человека-паука 2», отметив, что это просто потрясающая игра.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Моя любимая игра в этом году — «Человек-паук 2». Она просто потрясающая. Не хочу выделять в ней какой-то конкретный любимый момент.

Ранее Шаламе также рассказал о другой игре, которая ему очень нравится, — Red Dead Redemption 2. Актёр признался, что его очень тронула история Артура Моргана — сейчас артист допроходит эпилог.

«Человек-паук 2» поступил в продажу в октябре и рассказывает историю сразу двух основных персонажей: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вместе они должны защитить Нью-Йорк от надвигающейся опасности в лице Крейвена-охотника и таинственного симбиота-Венома.