«Дерьмо случается»: авторы The Day Before — о скандальном провале игры

11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта.

Чуть позже ситуацию прокомментировали и сами авторы игры, нарушив радиомолчание после релиза. Они заявили, что «дерьмо случается», отметив, что это их первый большой проект.

Это был наш первый большой проект. Дерьмо случается.

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в истории Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в духе Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.