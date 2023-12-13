Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» продлили на четвёртый сезон

Компания Good Story Media и онлайн-кинотеатр Premier объявили о продлении сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на четвёртый сезон. Сейчас команда работает над сценарием продолжения, а полноценное производство должно начаться уже в следующем году.

Сценарист и креативный продюсер Александр Беглов поделился синопсисом четвёртого сезона. Его события развернутся в 1998 году, когда на рубеже уже были «сытые нулевые».

1998 год… Лихое десятилетие подходит к концу. Совсем скоро придут сытые нулевые: с их порядком, стабильностью и совсем другими испытаниями. Но как раз на финише 90-х страна делает самый жадный глоток свободы, переходящей в хаос, и в этом финальном аккорде тысячелетия подрастает новая жизнь.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о подростке Александре Рябинине и его окружении, которые растут в тяжелые для страны времена. Третий сезон вышел в мае и рассказывал о том, как герой и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса.