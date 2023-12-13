Жители России стали активнее пользоваться нейросетями

Оператор сотовой связи Yota провёл исследование, на которое обратила внимание издание «Газета.Ru». В ходе него выяснилось, что в России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза.

Самой популярной нейросетью оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. Вторым по популярности сервисом по работе с ИИ стала нейросеть Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. Аналитики отмечают, что по сравнению с периодом с января по октябрь 2022 года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза.