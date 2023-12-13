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Новая часть «Ивана Царевича и Серого Волка» выйдет 26 декабря 2024 года

Новая часть «Ивана Царевича и Серого Волка» выйдет 26 декабря 2024 года
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По информации ТАСС, новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет 26 декабря 2024 года. По словам режиссёра картины Константина Феоктистова, проект уже запустили в производство.

Постановщик отметил, что какая-то часть действия будет происходить в голове у Царя. Это очень интересные путешествия, необычные, отметил Феоктистов. Он надеется, что зрители оценят мультфильм.

Сейчас мы заканчиваем «Три богатыря и Пуп Земли», и я уже начал работать над шестой частью «Ивана Царевича». Сейчас он именно пошёл в производство. Ровно через год должен выйти на экраны.

Авторами сценария выступили Александр Боярский и Александра Шоха — они же создали сценарий для анимационного фильма «Три богатыря и Пуп Земли», прокат которого стартует 28 декабря по всей России.

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