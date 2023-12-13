«Один дома» и «Терминатор 2» внесли в Национальный реестр фильмов США
Национальный совет США объявил о пополнении Библиотеки конгресса. В этом году сразу 25 голливудских фильмов внесли в Национальный реестр США, признав их культурным достоянием страны.
В список вошли в том числе популярные и в России картины: «Леди и бродяга», «Один дома», «Терминатор 2» и «Аполлон 13». Из более современных картин в библиотеку попали «12 лет рабства» и «В двух шагах от славы». Всего в реестре сейчас находится 875 картин.
Какие фильмы внесли в Национальный реестр США в 2023 году
- «Кинопутешествие по Filmland»(1921)
- «Ужин в восемь» (1933)
- Коллекция фильмов о семье Бохулано (1950-1970)
- «Непобеждённая» (1954)
- «Леди и бродяга» (1955)
- «На окраине города» (1957)
- «Мы живые» (1974)
- Cruisin’ J-Town (1975)
- «Вне закона» (1977)
- Passing Through (1977)
- «Слава» (1980)
- «Отчаянно ищу Сьюзэн» (1985)
- The Lighted Field (1987)
- «Мэтуон» (1987)
- «Один дома» (1990)
- «Дама бубен» (1991)
- «Терминатор 2: Судный день» (1991)
- «Кошмар перед Рождеством» (1993)
- «Свадебный банкет» (1993)
- «Майя Лин: Сильный чистый взгляд» (1994)
- «Аполлон 13» (1995)
- «Замороченные» (2000)
- «Любовь и баскетбол» (2000)
- «12 лет рабства» (2013)
- «В двух шагах от славы» (2013).
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