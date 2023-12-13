«Один дома» и «Терминатор 2» внесли в Национальный реестр фильмов США

Национальный совет США объявил о пополнении Библиотеки конгресса. В этом году сразу 25 голливудских фильмов внесли в Национальный реестр США, признав их культурным достоянием страны.

В список вошли в том числе популярные и в России картины: «Леди и бродяга», «Один дома», «Терминатор 2» и «Аполлон 13». Из более современных картин в библиотеку попали «12 лет рабства» и «В двух шагах от славы». Всего в реестре сейчас находится 875 картин.

Какие фильмы внесли в Национальный реестр США в 2023 году