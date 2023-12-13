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BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
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«Один дома» и «Терминатор 2» внесли в Национальный реестр фильмов США

«Один дома» и «Терминатор 2» внесли в Национальный реестр фильмов США
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Национальный совет США объявил о пополнении Библиотеки конгресса. В этом году сразу 25 голливудских фильмов внесли в Национальный реестр США, признав их культурным достоянием страны.

В список вошли в том числе популярные и в России картины: «Леди и бродяга», «Один дома», «Терминатор 2» и «Аполлон 13». Из более современных картин в библиотеку попали «12 лет рабства» и «В двух шагах от славы». Всего в реестре сейчас находится 875 картин.

Какие фильмы внесли в Национальный реестр США в 2023 году

  • «Кинопутешествие по Filmland»(1921)
  • «Ужин в восемь» (1933)
  • Коллекция фильмов о семье Бохулано (1950-1970)
  • «Непобеждённая» (1954)
  • «Леди и бродяга» (1955)
  • «На окраине города» (1957)
  • «Мы живые» (1974)
  • Cruisin’ J-Town (1975)
  • «Вне закона» (1977)
  • Passing Through (1977)
  • «Слава» (1980)
  • «Отчаянно ищу Сьюзэн» (1985)
  • The Lighted Field (1987)
  • «Мэтуон» (1987)
  • «Один дома» (1990)
  • «Дама бубен» (1991)
  • «Терминатор 2: Судный день» (1991)
  • «Кошмар перед Рождеством» (1993)
  • «Свадебный банкет» (1993)
  • «Майя Лин: Сильный чистый взгляд» (1994)
  • «Аполлон 13» (1995)
  • «Замороченные» (2000)
  • «Любовь и баскетбол» (2000)
  • «12 лет рабства» (2013)
  • «В двух шагах от славы» (2013).
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