Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2023 года

Ряд режиссёров Голливуда пообщались с журналистами издания Variety и назвали лучшие фильмы 2023 года. Несмотря на забастовки и последствия пандемии он получился весьма насыщенным на разливные кинокартины.

Лучшие фильмы 2023 года по мнению режиссёров