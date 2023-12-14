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Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2023 года

Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2023 года
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Ряд режиссёров Голливуда пообщались с журналистами издания Variety и назвали лучшие фильмы 2023 года. Несмотря на забастовки и последствия пандемии он получился весьма насыщенным на разливные кинокартины.

Лучшие фильмы 2023 года по мнению режиссёров

  1. Эдгар Райт — «Мы всем чужие» (18+)
  2. Джина Принс-Байтвуд («Женщина-король») — «Американское чтиво»
  3. Оливия Уайльд — «Честная игра»
  4. Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках») — «Опавшие листья»
  5. Гэри Росс («Голодные игры») — «Ногти»
  6. Джеймс Грэй («К звёздам») — «Оставленные»
  7. Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном Рыцаре») — «Стальная хватка»
  8. Альфонсо Куарон — «Убийцы цветочной луны»
  9. Келли Райхардт («Первая корова») — «Май декабрь»
  10. Барри Левинсон («Человек дождя») — «Дайана Найэд»
  11. Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу») — «Прошлые жизни»
  12. Джейн Кэмпион («Власть пса») — «Присцилла»
  13. Дрю Годдард («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»») — «Солтбёрн» (18+)
  14. Джеймс Мэнголд («Индиана Джонс и колесо судьбы») — «Рецепт любви»
  15. Керстен Джонсон («Дик Джонсон мертв») — «Тотем»
  16. Тодд Филд («Тар») — «Зона интересов»
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