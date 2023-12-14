Режиссёры Голливуда назвали лучшие фильмы 2023 года
Ряд режиссёров Голливуда пообщались с журналистами издания Variety и назвали лучшие фильмы 2023 года. Несмотря на забастовки и последствия пандемии он получился весьма насыщенным на разливные кинокартины.
Лучшие фильмы 2023 года по мнению режиссёров
- Эдгар Райт — «Мы всем чужие» (18+)
- Джина Принс-Байтвуд («Женщина-король») — «Американское чтиво»
- Оливия Уайльд — «Честная игра»
- Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках») — «Опавшие листья»
- Гэри Росс («Голодные игры») — «Ногти»
- Джеймс Грэй («К звёздам») — «Оставленные»
- Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном Рыцаре») — «Стальная хватка»
- Альфонсо Куарон — «Убийцы цветочной луны»
- Келли Райхардт («Первая корова») — «Май декабрь»
- Барри Левинсон («Человек дождя») — «Дайана Найэд»
- Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу») — «Прошлые жизни»
- Джейн Кэмпион («Власть пса») — «Присцилла»
- Дрю Годдард («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»») — «Солтбёрн» (18+)
- Джеймс Мэнголд («Индиана Джонс и колесо судьбы») — «Рецепт любви»
- Керстен Джонсон («Дик Джонсон мертв») — «Тотем»
- Тодд Филд («Тар») — «Зона интересов»
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