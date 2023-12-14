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Ubisoft отключит серверы гонки The Crew уже 31 марта

Ubisoft отключит серверы гонки The Crew уже 31 марта
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На странице гонки The Crew в Steam появилась информация о скором завершении поддержки игры. Проект сняли с продажи, а уже 31 марта компания отключит серверы симулятора, после чего в неё больше нельзя будет сыграть даже в одиночку.

Все издания The Crew, а также дополнительный контент больше недоступны для покупки.
Игра будет доступна для всех владельцев The Crew до 31 марта 2024 года. Затем игровые сервера будут отключены, и игра перестанет быть доступна.

Фото: Steam

Таким образом, гоночный симулятор прекратит своё существование через девять лет после релиза. The Crew поступила в продажу 2 декабря 2014 года и рассказывала о гигантском гоночном фестивале, который проходит по всей территории США. Игра получила смешанные отзывы от прессы и геймеров, после чего вышел её сиквел The Crew 2 и триквел The Crew: Motorfest.

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