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Vivo анонсировала смартфон S18 Pro с OLED-экраном и мощным процессором

Vivo анонсировала смартфон S18 Pro с OLED-экраном и мощным процессором
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Компания Vivo анонсировала два новых смартфона: S18 и S18 Pro. Первый будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а второй — на MediaTek Dimensity 9200+.

Гаджеты оснащены 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1260, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Также обе модели получили аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

Фото: Vivo

Ко всему прочему устройства имеют степень защиты IP54, работают на операционной системе OriginOS 4, поддерживают Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 и NFC.

Цены на Vivo S18 начинаются от $ 324 (~ 29 тысяч рублей), а на Vivo S18 Pro — от $ 451 (~ 40,4 тысячи рублей). На данный момент смартфоны доступны для покупки только на территории Китая. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.

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