Произведение «Рони, дочь разбойника» писательницы Астрид Линдгрен экранизируют для Netflix

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Журналисты издания Variety сообщили, что для Netflix экранизируют произведение «Рони, дочь разбойника» шведской писательницы Астрид Линдгрен. За создание проекта возьмутся Ханс Русенфельдт (сериал «Мост» ) и Лиза Джеймс-Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Книга рассказывает о дочери атамана разбойников Маттиса и его супруги Ловисы. Героиня знакомится с весёлым парнем по имени Бирк, сыном главаря враждующей шайки бандитов, и влюбляется в него. Оригинальная повесть увидела свет в далёком 1981 году.

В актёрский состав вошли Керстин Линден, Джек Бергенхольц Хенрикссон, Кристофер Вагелин, Криста Косонен, Йохан Ульвесон и Сверрир Гуднасон. Продюсерами картины выступят Бонни Скуг и Маттиас Арен.

Премьера экранизации должна состояться в 2024 году.