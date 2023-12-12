«Сами бандиты высоко оценили сериал»: автор книги «Слово пацана» об экранизации

Российский писатель Роберт Гараев, написавший книгу «Слово пацана» о противостоянии казанских группировок в конце прошлого века, пообщался с прототипами персонажей.

По его словам, представители различных ОПГ в целом положительно приняли экранизацию его произведения.

Если судить по их отзывам, то все довольны. Никто не говорит: «Вот такого не было». Все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный

Сам Гараев в начале 1990-х был причастен к одной из преступных группировок и участвовал в разборках, что и послужило материалом для его книги «Слово пацана», вышедшей в 2020 году.

Этой осенью на экраны вышел одноимённый сериал, который сразу же стал сверхпопулярным и побил ряд рекордов для подобных проектов в России.