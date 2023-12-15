В трейлере GTA 6 нашли отсылку на Red Dead Redemption 2

С выхода трейлера GTA 6 прошло уже полторы недели, однако фанаты продолжают находить в нём отсылки и различные скрытые детали. Пользователь X (ранее Twitter) под ником TempestGTA обратил внимание на стикер одного из магазинов Вайс-Сити, на котором изображено лицо с пышными усами.

Стикер с пышными усами в трейлере GTA 6 Фото: Rockstar Games

Геймер обнаружил, что оно очень напоминает лицо Эверетта Моргана — побочного персонажа из сетевой части Red Dead Redemption 2. Персонаж появляется в Red Dead Online как нарушитель закона: пользователи могут либо поймать его, либо пристрелить, получив награду.

Объявление о розыске Эверетта Моргана в Red Dead Online Фото: Rockstar Games

Какие ещё секреты и отсылки будут в GTA 6, узнаем в 2025 году, когда игра выйдет на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.