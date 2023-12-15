Финал «Слово пацана» не выйдет вовремя

По информации газеты «Ведомости», заключительный эпизод сериала «Слово пацана» не выйдет в заявленную ранее дату – 21 декабря. Это связано с тем, что в восьмую серию были внесены «авторские изменения», пояснили режиссёр Жора Крыжовников и соавтор сценария Андрей Золотарёв.

Новую дату выхода финальной серии создатели шоу не назвали. Изменения вносили в седьмую серию, а восьмая была переснята, говорят создатели. Как отметил Крыжовников, это связано с их с Золотаревым решением, которое обусловлено желанием сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее».

По словам Крыжовникова, продюсеры очень не любят тратить деньги на пересъёмки, но ему и Золотарёву пошли на уступки.

Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование. Если бы на нас оказывалось давление, кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, это бы вырезали, а не переснимали.

Для просмотра доступно семь эпизодов сериала. Их можно посмотреть на Wink и START.