Кинотеатрам России необходимо собрать 45 млрд рублей в 2024 году для безубыточности

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) России надеется, что по итогам 2024 года российские кинотеатры смогут заработать 45 млрд рублей. Это поможет им работать без убытков, сообщил член Совета АВК — глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

Та планка, которую мы ставим внутри ассоциации на следующий год — выход на цифру хотя бы 45 млрд рублей, потому что это точка некоторого безубытка для кинотеатров с точки зрения операционной деятельности. У кинотеатров до сих пор огромная кредитная нагрузка, которая накапливалась с «ковидного» года, в прошлом году всё было не просто, как мы помним. Поэтому вот из этого всего как-то кинотеатры мечтают в следующем году или выйти, или хотя бы приблизиться к облегчению своего финансового состояния.

Исаев отметил, что в стране не отмечается массового закрытия кинотеатров, но и новые кинотеатры открываются очень редко. Представили крупнейших сетей кинотеатров сети «Каро» и объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» также выразили мнение, что в 2024 году экономические показатели индустрии будут лучше, чем в 2023-м. Они надеются, что им удастся избежать роста цен на билеты.