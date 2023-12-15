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Вышли новые кадры «Мастеров воздуха» — наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана»

Компания Apple опубликовала новые кадры сериала «Мастера воздуха» — наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Созданием шоу занимаются культовый режиссёр Стивен Спилберг и оскароносный актёр Том Хэнкс.

Сериал «Мастера воздуха» основан на одноимённой книге Дональда Л. Миллера. В ней рассказывается о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией.

В актёрский состав вошли Остин Батлер («Элвис»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Дэвид Шилдс («Доктор Кто») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»).

Премьера «Мастеров воздуха» состоится 26 января 2024 года в сервисе Apple TV+. Шоу будет состоять из девяти эпизодов.

Новые кадры

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple