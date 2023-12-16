Названы самые забрасываемые игры в 2023 году — Redfall в лидерах

Сайт HowLongToBeat опубликовал статистику о том, какие игры 2023 года пользователи сервиса забрасывали чаще всего. Согласно раскрытым данным, лидером антирейтинга стал шутер Redfall от Arkane Studios — 18,6% геймеров не стали заканчивать его прохождение.

На втором месте расположилась Minecraft Legends (15,9%), на третьем — Forza Motorsport (14,6%), а на четвёртом — Last Case of Benedict Fox (11,9%). Также в перечень попала отечественная игра Atomic Heart — она заняла восьмое место с результатом в 8,3%.

Стоит отметить, что данная статистика основана на данных от пользователей сайта.

Игры, которые чаще всего раз забрасывали в 2023 году

Redfall — 18,6%

Minecraft Legends — 15,9%

Forza Motorsport — 14,6%

Last Case of Benedict Fox — 11,9%

Humanity — 10,3%

Wo Long: Fallen Dinasty — 9,5%

Wartales — 9,2%

Atomic Heart — 8,3%

Darkest Dungeon II — 7,7%

Terra Nil — 7,6%.