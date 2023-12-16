Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Полуфинал
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Названы самые забрасываемые игры в 2023 году — Redfall в лидерах

Названы самые забрасываемые игры в 2023 году — Redfall в лидерах
Аудио-версия:
Комментарии

Сайт HowLongToBeat опубликовал статистику о том, какие игры 2023 года пользователи сервиса забрасывали чаще всего. Согласно раскрытым данным, лидером антирейтинга стал шутер Redfall от Arkane Studios — 18,6% геймеров не стали заканчивать его прохождение.

На втором месте расположилась Minecraft Legends (15,9%), на третьем — Forza Motorsport (14,6%), а на четвёртом — Last Case of Benedict Fox (11,9%). Также в перечень попала отечественная игра Atomic Heart — она заняла восьмое место с результатом в 8,3%.

Стоит отметить, что данная статистика основана на данных от пользователей сайта.

Игры, которые чаще всего раз забрасывали в 2023 году

  • Redfall — 18,6%
  • Minecraft Legends — 15,9%
  • Forza Motorsport — 14,6%
  • Last Case of Benedict Fox — 11,9%
  • Humanity — 10,3%
  • Wo Long: Fallen Dinasty — 9,5%
  • Wartales — 9,2%
  • Atomic Heart — 8,3%
  • Darkest Dungeon II — 7,7%
  • Terra Nil — 7,6%.
Материалы по теме
Лучшие игры 2023 года по версии IGN
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android