Новый спецвыпуск «Южного парка» посвящён OnlyFans — тизер уже утёк в Сеть

Мультсериал «Южный парк», судя по всему, совсем скоро продолжится ещё одним специальным эпизодом. Тизер спешла случайно стали показывать некоторым пользователям в качестве рекламы на YouTube.

Серия будет посвящена платформе OnlyFans — выяснилось, что у учителя в средней школе Южного парка есть своя страничка в подписочном сервисе для взрослых, что приходится по душе не всем родителям.

Видео доступно на YouTube-канале CaptianNat. Права на видео принадлежат Paramount Global.

В титрах указано, что South Park: After Hours («Южный парк: После закрытия») уже доступен — пользователи предполагают, что спецвыпуск выйдет совсем скоро.

Последний на текущий момент эпизод мультсериала также был спецвыпуском и вышел в конце октября: в нём Эрик Картман перенёсся в параллельную вселенную, где живут женщины разных рас.