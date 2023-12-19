Представлен мощный флагман ZTE Nubia Z60 Ultra с полностью безрамочным экраном

Китайская компания ZTE представила Nubia Z60 Ultra — свой новый флагман. Смартфон поступит в продажу уже 26 декабря по цене от 4299 юаней (около 55 тысяч рублей).

Главной особенностью гаджета станет полностью безрамочный экран — даже без выемки для фронтальной камеры. Его диагональ составит 6,8 дюйма с разрешением 2480 × 1116 пикселей. Смартфон работает на базе мощнейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16/24 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти.

Безрамочный экран Nubia Z60 Ultra Фото: ZTE

Ёмкость аккумулятора устройства составит 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, оснащён ИК-излучателем, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

В основной камере Z60 Ultra установлены три модуля с автофокусом и оптической стабилизацией: 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп. В компании отмечают, что смартфон способен записывать видео в разрешении 4К со 120 кадрами в секунду всеми тремя модулями.