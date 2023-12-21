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В Epic Games Store стартовала раздача кликера Melvor Idle

В Epic Games Store стартовала раздача кликера Melvor Idle
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21 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача кликера Melvor Idle. Забрать игру себе на аккаунт геймеры смогут в течение суток.

К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

Фото: EGS

Melvor Idle представляет собой приключенческую игру в стиле RuneScape. В ней геймерам предстоит развивать своего персонажа, сражаться с противниками, боссами, исследовать подземелья и заниматься множеством других активностей.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

Вдобавок сейчас в EGS стартовала большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кешбэк в 10%.

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