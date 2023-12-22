Слив GTA 6 обошёлся Rockstar Games в $ 5 млн и «тысячи часов» работы

Год назад в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда GTA 6. Позднее стало известно, что за хакерской атакой стояли два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия).

В ходе судебного разбирательства адвокаты Куртажа заявили, что утечка не принесла Rockstar Games ощутимых потерь. По словам представителей защиты, доказательством этого служит популярность дебютного трейлера игры — ролик набрал более 150 млн просмотров.

Данное заявление прокомментировали юристы Rockstar Games. По их словам, утечка обошлась студии в $ 5 млн и «тысячи часов» работы сотрудников. Правда, дополнительные подробности юристы компании не раскрыли.