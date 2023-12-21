Виновный в сливе GTA 6 подросток будет отбывать пожизненный срок в больнице

В 2022 году в игровой индустрии произошла одна из самых масштабных утечек — в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда GTA 6. Позднее стало известно, что за хакерской атакой стояли два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия).

Затем СМИ сообщили, что во время расследования Куртаж вёл себя агрессивно и выражал желание как можно скорее вернуться к преступной деятельности. Стоит отметить, что хакер страдает аутизмом, поэтому ему назначили меру пресечения в виде «бессрочной госпитализации».

Однако подростка-хакера могут выпустить, если врачи придут к выводу, что он больше не представляет опасности для общества. Напомним, Куртажа признали виновным по всем 12 пунктам обвинения.

Свои первые махинации хакеры начали проворачивать в июле 2021 года. За несколько лет они успели взломать серверы NVIDIA, BT Group, оператора мобильной связи EE, атаковать серверы Revolut, Uber, Rockstar Games, а также использовать украденные данные SIM-карт пяти людей, чтобы украсть около 100 тыс. фунтов стерлингов с их криптовалютных кошельков.