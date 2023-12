Эксперты назвали игры с лучшей графикой в 2023 году

Эксперты Digital Foundry подвели итоги 2023 года и назвали игры с лучшей графикой. На первом месте оказалась Avatar: Frontiers of Pandora, на втором — Alan Wake 2, а на третьем — Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой путей.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Топ-10 самых красивых игр 2023 года от Digital Foundry

Avatar: Frontiers of Pandora. Alan Wake 2. Cyberpunk 2077 с трассировкой путей. «Человек-паук 2». Super Mario Bros. Wonder. Hi-Fi Rush. Ремейк Resident Evil 4. Robocop: Rogue City. Final Fantasy 16. Star Wars Jedi: Survivor.

Ранее журналисты издания IGN составили собственный рейтинг лучших игр 2023 года — на первом месте оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.