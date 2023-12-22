Для «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» вышел мод True Stalker с новым сюжетом и графикой

21 декабря состоялся выход глобальной модификации True Stalker для «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». В честь этого события разработчики проекта опубликовали релизный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале TheWolfstalker2. Права на видео принадлежат TheWolfstalker2.

Мод предложит геймерам новую сюжетную кампанию, действия которой происходят после событий «Зова Припяти». История посвящена персонажу с прозвищем Топор, который отправляется в вылазку за пределы Кордона.

Ко всему прочему, True Stalker может похвастаться обновлённым интерфейсом, системой инвентаря, свежими видами оружия, локациями и улучшенной графикой. Отмечается, что мод работает на усовершенствованной версии движка игры.

Скачать True Stalker можно по ссылке.