Вышел репортаж с премьеры финальной серии сериала «Слово пацана»

Онлайн-сервис Wink опубликовал репортаж с премьеры финальной серии сериала «Слово пацана», которая вышла 21 декабря. Хоть премьера эпизода состоялась давно, Wink решил вспомнить, как это было.

В ролике можно увидеть ключевых актёров, которые делятся впечатлениями от работы над шоу и финальной серии в частности. Своими комментариями поделились Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, Анна Пересильд, воплотившая образ Айгуль, Иван Янковский и другие.

Высказался даже известный актёр Сергей Бурунов.

Этот проект — это очень мощное режиссёрское, творческое и социальное высказывание.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Все восемь эпизодов шоу можно посмотреть на Wink и START.