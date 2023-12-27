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Вышел репортаж с премьеры финальной серии сериала «Слово пацана»

Вышел репортаж с премьеры финальной серии сериала «Слово пацана»
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Онлайн-сервис Wink опубликовал репортаж с премьеры финальной серии сериала «Слово пацана», которая вышла 21 декабря. Хоть премьера эпизода состоялась давно, Wink решил вспомнить, как это было.

В ролике можно увидеть ключевых актёров, которые делятся впечатлениями от работы над шоу и финальной серии в частности. Своими комментариями поделились Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, Анна Пересильд, воплотившая образ Айгуль, Иван Янковский и другие.

Высказался даже известный актёр Сергей Бурунов.

Этот проект — это очень мощное режиссёрское, творческое и социальное высказывание.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Все восемь эпизодов шоу можно посмотреть на Wink и START.

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