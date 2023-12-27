Кристофер Нолан: режиссёр Зак Снайдер повлиял на все современные фильмы о супергероях

Режиссёр Кристофер Нолан заявил, что современные фильмы о супергероях во многом обязаны Заку Снайдеру. Об этом он рассказал в интервью Atlantic в честь премьеры «Мятежной Луны», в которой всё так же прослеживаются нотки «Хранителей» и других картин американского режиссёра.

В наши дни не выходит ни одного научно-фантастического фильма о супергероях, в котором я не вижу влияния Зака. Когда вы смотрите фильм Зака ​​Снайдера, вы видите и чувствуете его любовь к потенциалу кино. Потенциал может быть фантастическим, возвышенным в своей реальности, но при этом он трогает и пробуждает эмоции в вас.

Фильм «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» вышел 22 декабря на Netflix, а его продолжение выйдет уже в апреле Лента получила неоднозначные отзывы от критиков и зрителей, но при этом возглавила недельные чарты онлайн-кинотеатра с 23,9 млн просмотров.