Кристофер Нолан назвал свой любимый момент из фильмов Зака Снайдера

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Известный кинорежиссёр Кристофер Нолан в интервью изданию The HollyWood Reporter хорошо отозвался о своём коллеге Заке Снайдере, с которым давно знаком и регулярно общается по телефону.

Отвечая на вопрос о конкретной сцене, которая запала ему в сердце, Нолан выбрал отрезок из «Человека из стали».

Когда Кевин Костнер говорит юному Кларку, что кем бы он ни был по происхождению, он всё равно его сын, это каждый раз вызывает у меня комок в горле. Зак больше всего известен тем, что умеет создавать культовые образы, но его чутьё по выбору актеров не имеет равных.

Нолан также вспомнил о провале «Хранителей» — фильме, который провалился в прокате, но сейчас всё чаще получает высокие оценки.

Я всегда считал, что «Хранители» опередили своё время. Идеи команды супергероев, которую Зак так блестяще ниспровергает, ещё не было в кино. Было бы интересно увидеть, что произошло бы, если бы этот фильм вышел после «Мстителей».

Первая часть нового фильма Зака Снайдера «Мятежная луна» выйдет на Netflix 22 декабря. Автор уже работает над сценарием третьей части.