Для The Day Before создают мод для одиночной игры после закрытия серверов

11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта. Чуть позже авторы объявили о завершении поддержки серверов проекта 22 января — после этой даты контент будет недоступен.

Несмотря на скандальный статус The Day Before и множество технических проблем, энтузиасты уже начали работать над офлайн-режимом проекта. Если его удастся разработать, то пользователи смогут играть в экшен без подключения к официальным серверам. Сейчас над модом работают пользователи под никами Luci0 and fskartd — они уже добились некоторого прогресса, однако пока не готовы назвать никакие сроки.

The Day Before поступила в продажу в раннем доступе 7 декабря и стала одной из самых низкооценённых игр в Steam. Изначально проект позиционировался как ММО-шутер в духе The Division, однако в итоге авторы выпустили нечто в стиле Escape from Tarkov с простейшими квестами и отсутствием большей части обещанных авторами возможностей.